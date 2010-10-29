Глави МЗС Польщі і ФРН передадуть Лукашенку ”європейське послання”

Варшава. 29 жовтня. УНІАН. Міністри закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ та Німеччини Гуідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ планують особисто передати президенту Білорусі Олександру ЛУКАШЕНКУ „європейське послання” у зв’язку із запланованими на 19 листопада виборами.

Як повідомила УНІАН прес-служба польського МЗС, візит глав МЗС до Білорусі відбудеться 2 листопада.

Згідно з повідомленням, міністри планують провести зустрічі з главою білоруського МЗС Сергієм МАРТИНОВИМ та президентом О.ЛУКАШЕНКОМ.

„Обидва міністри хочуть переказати у зв’язку з виборами білоруській стороні чітке європейське послання”, - відзначила прес-служба.

Крім цього, міністри зустрінуться з опозиційними кандидатами та представниками неурядових організацій. Питання польсько-білоруського співробітництва окремо планує обговорити Р.СІКОРСЬКИЙ із главою президентської адміністрації Володимиром МАКІЄВИМ.