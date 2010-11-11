Європарламент позбавив імунітету польського депутата

Варшава. 11 листопада. УНІАН. Європейський парламент за поданням польської прокуратури в четвер позбавив імунітету депутата від Польщі Кшиштофа ЛІСЕКА.

Як повідомила УНІАН прес-служба Європарламенту, позбавлення депутата імунітету не пов’язано із його діяльністю у Європарламенті, до якого він був обраний в червні 2009 року.

„Звинувачення проти пана ЛІСЕКА (член Європейської народної партії, Польща) не стосуються його заяв чи голосувань при виконанні обов’язків депутата Європарламенту, а його діяльності у Польщі”, - відзначила прес-служба.

Згідно з повідомленням, зокрема, мова йде про можливі правопорушення під час роботи в туристичній компанії Campus та організації Polish Youth Card Association.

Сам 43-річний К.ЛІСЕК, який пройшов до Європарламенту за списками правлячої у Польщі „Громадянської платформи” (РО), заявляє про свою непричетність до правопорушень.

„Оскільки я найбільш зацікавлений в якнайшвидшому завершені цієї справи, звертаюся до вас усіх з проханням проголосувати за позбавлення мене імунітету. Особисто теж за це буду голосувати”, - йдеться в його заяві.

Він відзначив, що звинувачення на його адресу стосуються оскарження занадто пізного оголошення банкрутства фірми Campus, якою він керував з 1998 по 2005 рік.

Довідка УНІАН. К.ЛІСЕК, який походить з Гданська, входить в правлячу у Польщі з кінця 2007 року РО з моменту її створення в 2001 році.

У 2005 та 2007 роках був обраний до польського Сейму, де займав посаду голови комісії закордонних справ.

На початку дев’яностих був одним із засновників Незалежної профспілки студентів, а в 1993 році запроваджував у Польщі популярну молодіжну карту EURO<26.