ЄС готує кроки зі скасування візового режиму з Росією

Брюссель. 18 листопада. УНІАН. Європейський Союз готує документ, спрямований на скасування у далекій перспективі віз для громадян Росії.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив інформований представник дипломатичної служби ЄС.

«Зараз обговорюється проект документу під назвою «Спільні кроки», спрямованого на скасування у майбутньому короткострокових віз», - сказав співбесідник агентства.

За його словами, найімовірніше, цей документ буде обговорено сторонами у Брюсселі на майбутньому саміті ЄС-Росія, який відбудеться 7 грудня.

Разом з тим дипломат відзначив, що переговори з Росією, очевидно, будуть більш складними, ніж переговори з країнами - членами «Східного партнерства» і, зокрема, з Україною.

«У нас є певні умови, однак і у Росії, яка зберегла візи щодо громадян ЄС, також можуть бути певні умови», - сказав він.

При цьому, за словами співбесідника, переговори з Росією з питання скасування короткострокових віз займуть ще багато часу.

«Немає жодних тимчасових рамок… Росія – велика країна, з дуже довгим кордоном», - сказав дипломат, відзначивши, що вимоги до управління кордонами є одними з основних в списку ЄС для надання безвізового режиму.

Як повідомляв УНІАН, Росія і ЄС у травні 2003 року на саміті в Санкт-Петербурзі заявили про намір домагатися безвізового режиму в довгостроковій перспективі.