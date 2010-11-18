Депутат Європарламенту Брок спростовує обвинувачення МЗС України

Брюссель. 18 листопада. УНІАН. Депутат Європарламенту Ельмар БРОК (група народних партій, Німеччина) спростував обвинувачення МЗС України в тому, що його оцінки виборів мали політичну мотивацію.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі групи народних партій Європарламенту після того, як сьогодні на засіданні Комітету з питань закордонних справ було представлено доповідь спостерігачів парламенту на місцевих виборах в Україні, депутатів від Польщі Павела КОВАЛЯ (група Європейських консерваторів та реформістів) та Яна КОЗЛОВСЬКІ (група народних партій).

“Автор доповіді Європарламенту П.КОВАЛЬ не є навіть членом групи народних партій Європарламенту. Коли йдеться про базові демократичні стандарти, це ніколи не може бути політично-партійним питанням”, - цитуються в повідомленні слова Е.БРОКА.

“Е.БРОК жорстко розкритикував міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА за обвинувачення, зроблені “неназваним джерелом” в міністерстві”, - зазначається також у повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, у доповіді спостерігачів Європарламенту, зокрема, зазначається, що місцеві вибори 31 жовтня в Україні не створили нового позитивного стандарту.

«Найбільш тривожним фактом є те, що опозиційні партії такі, як наприклад, «Батьківщина», не змогли ефективно брати участь у виборах у трьох областях», - написано в доповіді.

У документі наводиться ряд недоліків, що були відзначені під час виборів як самими спостерігачами, так і в повідомленнях українських ЗМІ.

17 листопада джерело в МЗС України обвинуватило Е.БРОКА в політичній заангажованості.

“Усім вже добре відомо про те, що пан Е.БРОК є давнім другом та політичним союзником Юлії ТИМОШЕНКО і можна по-своєму зрозуміти його хвилювання за політичні шанси колишнього прем’єра всередині України”, - заявило джерело в МЗС агентству “Інтерфакс-Україна”.