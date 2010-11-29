ЄС сподівається на підтримку України в питаннях зміни клімату

Київ. 29 листопада. УНІАН. Європейський Союз сподівається на підтримку з боку України позиції країн-членів ЄС на конференції ООН зі зміни клімату, що відкрилася сьогодні у Мексиці.

Про це в інтерв’ю “Німецькій хвилі” заявив координатор з питань ЗМІ Представництва Євросоюзу в Україні Давид СТУЛІК.

За його словами, знайти компроміс поміж поглядами 27 держав, які входять до ЄС, і виробити спільну позицію щодо змін клімату – надзвичайно важко.

“У цьому контексті всі країни, з якими ми маємо дуже дружні відносини, сподіваємося, будуть співпрацювати з нами, просувати ці наші позиції, приєднуватися до них або ж підтримувати на міжнародному рівні” ,- заявив Д.СТУЛІК.

Як нагадують у Представництві ЄС в Україні, питання зміни клімату, розвитку відновлювальної енергетики та енергозбереження вже є в чинних угодах між Києвом і Брюсселем. Зокрема, одним із пріоритетів співпраці у порядку денному асоціації є сфера енергоефективності та зеленої енергетики. “І тут ЄС і Україна домовилися обмінюватися досвідом, найкращими практиками, рішеннями, які підтримують енергозберігаючі технології”, - зазначив речник Представництва Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, з 29 листопада по 10 грудня у мексиканському місті Канкун триватиме щорічна конференція ООН зі зміни клімату.