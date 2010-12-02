Єврокомісія пропонує карати водіїв за порушення, скоєні за кордоном

Брюссель. 2 грудня. УНІАН. Європейська комісія пропонує країнам-членам ЄС прийняти нові правила, за якими громадяни Європейського Союзу – жителі однієї країни-члена ЄС, які порушили права в іншій країні-члені, мають платити відповідні штрафи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Сиїм КАЛЛАС.

«Іноземний водій втричі частіше скоює порушення, ніж місцевий», - заявив він.

При цьому, за словами віце-президента Єврокомісії, це безпосередньо має відношення до того, що щодня на європейських дорогах гинуть у середньому 100 чоловік.

«Здається, багато людей думають, що коли вони знаходяться за кордоном, правила на них більше не поширюються», - зазначив С.КАЛЛАС.

За даними Єврокомісії, незважаючи на те, що іноземні водії становлять усього 5% у русі, проте, на них припадає 15% перевищень швидкості. При цьому багато хто залишається безкарним, оскільки на сьогодні країни-члени ЄС не можуть переслідувати порушників у їх країнах проживання. В одній тільки Франції на іноземців у пікові туристичні сезони припадає майже 40% усіх перевищень максимально дозволеної швидкості.

Серед порушень, за які іноземці мають відповідати на рівні місцевих жителів, навіть повернувшись додому, Єврокомісія називає перевищення швидкості, ігнорування сигналів світлофорів, непристебнуті ремені безпеки, водіння в п`яному стані або під дією наркотичних речовин, незаконне використання смуг екстреного гальмування, використання мобільних телефонів, не оснащених системою «вільні руки», невикористання мотоциклістами захисних шоломів.

Запропонований план включає тільки фінансові санкції і не поширюватиметься на існуючі в окремих країнах-членах ЄС системи нарахування «штрафних пунктів», певна кількість яких може приводити до позбавлення водійських прав.

Крім того, в пропозиції не включені штрафи за порушення правил паркування, оскільки, як зазначає Єврокомісія, нинішня пропозиція відноситься тільки до питань дорожньої безпеки.

Передбачається, що пропозиція Еврокомісії буде розглянута міністрами юстиції країн-членів ЄС на засіданні 2 грудня.