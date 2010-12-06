Корвет ”Тернопіль” знову патрулює Середземне море

Севастополь. 6 грудня. УНІАН. Корвет Військово-морських сил України «Тернопіль» у Середземному морі знову розпочав патрулювання заданого району у рамках участі в антитерористичній операції НАТО «Активні зусилля».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив командувач ВМС України адмірал Віктор МАКСИМОВ після церемонії покладання вінків до Меморіалу героїчним захисникам Севастополя в 1941-1942 роках на честь Дня Збройних сил України.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, як українські військові моряки відзначають сьогодні своє свято, В.МАКСИМОВ розповів, що святкові заходи розпочалися з урочистого підйому на кораблях флоту військово-морського прапора. Адмірал додав також, що «буквально 5 хвилин тому мені телефонував командир бригади, який є старшим на борту корвета «Тернопіль» у Середземному морі, і доповів, що корабель знову вийшов у морі. От так у морі відзначають своє свято моряки Військово-морських сил України».

В.МАКСИМОВ також подякував командувачу Чорноморським флотом РФ віце-адмірала Володимира КОРОЛЬОВА за співпрацю. «Ми зараз - два флоти - разом працюємо, вони нам надали велику допомогу у стажуванні наших підводників (на підводному човні ЧФ РФ «Алроса»), - сказав він. У зв`язку з цим адмірал висловив сподівання, що «найближчим часом наш підводний човен («Запоріжжя») також виходитиме у море».