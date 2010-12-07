РФ і ЄС завершили переговори про вступ до СОТ

Москва. 7 грудня. УНІАН. Сьогодні в Брюсселі підписано меморандум про взаєморозуміння між Росією та Євросоюзом про завершення двосторонніх переговорів про вступ РФ до Світової організації торгівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономрозвитку Росії, з російської сторони меморандум підписала міністр економічного розвитку Російської Федерації Ельвіра НАБІУЛЛІНА, зі сторони Євросоюзу - комісар ЄС із торгівлі Карел де ГЮХТ.

Зазначається, що підписаний документ містить домовленості про врегулювання питань майбутніх зобов`язань Росії у СОТ, що залишаються на двосторонньому переговорному «треку», включаючи зобов`язання за експортними митами і залізничними тарифами.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Москва і Вашингтон завершили двосторонні переговори про вступ Росії до Світової організації торгівлі.

Довідка УНІАН. Росія в 1995 році почала переговори про вступ до СОТ.