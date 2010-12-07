ЄС затвердив план допомоги Ірландії

Брюссель. 7 грудня. УНІАН. Міністри фінансів країн - членів ЄС на своєму сьогоднішньому засіданні формально затвердили план фінансової допомоги Ірландії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, загальна сума допомоги становитиме 85 млрд. євро.

При цьому 22,5 млрд. євро допомоги через Європейський механізм фінансовій стабільності будуть надані на основі програми дій, узгодженої владою Ірландії з Єврокомісією і Міжнародним валютним фондом.

В ухвалених сьогодні Радою міністрів з питань фінансів ЄС рекомендаціях Ірландії містяться, зокрема, рекомендації щодо ретельному перегляду ірландської банківської системи, реалізації реформ для економічного зростання, а також щодо зниження дефіциту бюджету нижче від 3% ВВП до 2015 року.

З узгодженої 28 листопада на неформальному засіданні міністрів фінансів суми допомоги 10 млрд. євро будуть надані негайно для рекапіталізації банків, 25 млрд. євро залишаться у резерві на випадок непередбачених обставин, а 50 млрд. євро - надані для забезпечення потреб ірландського держбюджету.

Половина суми на підтримку банківського сектору у сумі 17,5 млрд. євро буде виділена урядом Ірландії. Решта - у вигляді кредитів. 22,5 млрд. євро буде надано через Європейський механізм фінансової стабілізації, ще стільки саме - з Європейського інструменту фінансової стабільності і двосторонніх кредитів від Великобританії, Данії і Швеції, останні 22,5 млрд. євро надасть Міжнародний валютний фонд.