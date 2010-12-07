МЗС підтверджує, що Посол проігнорує вручення Нобелівської премії

Київ. 7 грудня. УНІАН. У Міністерстві закордонних справ України підтверджують, що український посол в Норвегії не зможе 10 грудня бути присутнім на церемонії вручення Нобелевської премії миру, оскільки в цей час братиме участь в нараді послів, яка відбудеться у Києві.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«Ми підтверджуємо інформацію, яку виголосила заступник голови Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН, що посол України в Норвегії не зможе взяти участь у церемонії, оскільки він в цей час відбуває для участі в нараді керівників закордонних установ у Києві», - сказав О.ВОЛОШИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні іноземні ЗМІ написали, що Нобелівський комітет Норвегії оприлюднив інформацію, згідно з якою Китайська Народна Республіка і ще 18 країн, серед яких Україна, відмовилися відвідати церемонію вручення Нобелівської премії миру на знак протесту проти нагородження премією китайського дисидента ЛЮ Сяобо.

Пізніше заступник глави Адміністрації Президента України Г.ГЕРМАН повідомила, що у день вручення Нобелевської премії миру, що відбудеться у п’ятницю, 10 грудня, уповноважений офіційний представник України перебуватиме в Києві на плановій службовій нараді, а тому не зможе взяти участі у церемонії.