Янукович схвалив ратифікацію угоди з ЄБРР про ”Укриття”

Київ. 7 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку про внесення змін до Рамкової угоди між Україною та ЄБРР стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні.

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 17 листопада.

Зміни до Рамкової угоди передбачають збільшення українських ресурсів, що доповнюють ресурси Чорнобильського фонду України, із 50 до 104,163 млн. доларів.

Відповідно до розділу 1 Рамкової угоди, Україна взяла на себе зобов’язання доповнити ЧФУ власними ресурсами в загальному обсязі 50 млн. дол. Такі ресурси мають надаватися у вигляді майнових внесків або ж іншим чином на всіх етапах впровадження Плану заходів на об’єкті «Укриття». Зобов’язання України становлять 6,51% початкової оцінки вартості плану заходів - 768 млн. дол. США.

Станом на червень 2009 року інтегрований бюджет плану заходів оцінювався у 1600 млн. доларів. З метою спонукання донорів до пошуку додаткових внесків до ЧФУ для завершення плану заходів, делегація України на засіданні Асамблеї донорів 7 липня 2009 р. проголосила про свій додатковий внесок до ЧФУ, зберігаючи незмінною частку внеску України – 6,51%. Сума додаткового внеску становить 54,163 млн. доларів (1600 – 768 × 6,51%), з них 22 млн. доларів необхідно виділити для виконання демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта “Укриття” після завершення будівництва і введення в експлуатацію нового безпечного конфайнменту, про що делегація України проголосила на Асамблеї донорів у 2005 році, тобто не раніше 2013 року.

Протягом 2010-2012 років необхідно реалізувати додатковий внесок України до ЧФУ у обсязі 32,163 млн. дол.