Янукович схвалив ратифікацію Конвенцію про відмивання брудних грошей

Київ. 7 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинних шляхом, та про фінансування тероризму.

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 17 листопада.

Конвенція передбачає, що розслідування й судовий розгляд справ, що стосуються конфіскації засобів і знарядь та доходів, здійснюється через центральні органи. Центральними органами в Україні визначено: Міністерство юстиції (щодо судових рішень про конфіскацію) і Генеральна прокуратура (щодо процесуальних дій під час розслідування кримінальних справ).

Органом, уповноваженим в Україні на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки Конвенції, визначається центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму складається із преамбули та семи розділів, до яких входять 56 статей та додаток.