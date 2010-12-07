”Украерорух”: ставки на аеронавігаційне обслуговування погоджені з Євроконтролем

Київ. 7 грудня. УНІАН. Ставки плати за аеронавігаційне обслуговування повністю приведені у відповідність із усіма нормами Євроконтролю.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України з посиланням на генерального директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) Юрія ЧЕРЕДНИЧЕНКА, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту) рекомендує Євроконтролю (Європейська організація з безпеки аеронавігації) виключити Україну зі списку учасників цієї організації.

«Нові ставки плати за аеронавігаційне обслуговування повністю приведені у відповідність із усіма нормами Євроконтролю і були узгоджені ще в 2009 році на спільній зустрічі з представниками Євроконтролю й IATA», - зазначив Ю.ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Згідно з повідомленням, перед остаточним підписанням розмірів зазначених ставок Державіаадміністрація Міністерства транспорту та зв`язку України неодноразово проводила консультації як з українськими авіаперевізниками, так і з представниками європейських організацій. При цьому представники IATA жодного разу не відвідали вказані консультації, незважаючи на те, що були запрошені.

Як заявляють у міністерстві, заяви про завищення ставок є популістськими й виходять від авіакомпаній. «Вважаємо за неможливе економити на безпеці й житті пасажирів. Тим більше, що збільшення частки плати за аеронавігаційне обслуговування в собівартості авіаперевезень становить близько 0,3-1,1%», - зазначається в повідомленні.

Згідно з повідомленням, Міністерство транспорту та зв`язку України не розглядає варіантів зменшення ставок плати за аеронавігаційне обслуговування.

Як зазначають у МТЗУ, плата за аеронавігаційне обслуговування, яка стягується з користувачів повітряного простору Центральним офісом маршрутних зборів Євроконтролю від імені «Украероруху», є основним джерелом фінансування належного утримання й модернізації аеронавігаційної системи України. «Тобто це плата за безпеку авіаційного простору й збереження життя сотень тисяч пасажирів вітчизняних та іноземних авіакомпаній», - зазначають у міністерстві.

На початок 2010 року в Україні одинична ставка плати за аеронавігаційне обслуговування на маршруті в розмірі 37,26 євро серед 38 країн-членів Євроконтролю знаходилася на 31-й позиції. Зараз після введення в дію нових ставок (45,56 євро) Україна знаходиться на 21-му місці серед інших країн.

Як зазначається в повідомленні, ”Украерорух” як головний провайдер аеронавігаційного обслуговування в Україні несе відповідальність за безпеку повітряного руху в повітряному просторі над територією нашої країни, яка є однією з найбільших у Європі за площею. Крім того, Україні делегована відповідальність від Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) управляти повітряним рухом у міжнародному повітряному просторі над значною частиною Чорного моря. В цій частині пролягають важливі маршрути з Близького та Далекого Сходу до Європи. «Саме тому потрібно неухильно підтримувати повну відповідність ”Украероруху” стандартам і вимогам ІКАО, адже це - застава збереження цієї частини повітряного простору за нашою країною», - зазначається в повідомленні.

Довідка УНІАН. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) створено в 1992 р. Підприємство надає повний спектр послуг із аеронавігаційного обслуговування: обслуговування повітряного руху, організація потоків повітряного руху, організація й менеджмент повітряного простору, радіотехнічне забезпечення зв`язку, навігація й спостереження, забезпечення метеорологічною та аеронавігаційною інформацією всіх видів польотів у зоні своєї відповідальності, що охоплює п`ять районів польотної інформації загальною площею 776 442 кв. км.