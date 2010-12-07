Євроконтроль не отримував клопотань про припинення членства України

Київ. 7 грудня. УНІАН. Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) не отримувала ніяких клопотань щодо припинення членства України в цій організації.

Про це в коментарі УНІАН повідомили в центральному прес-офісі Євроконтролю.

«Євроконтроль не має відомостей про будь-які запити щодо припинення членства України в організації, й такі дії не ведуться і не були передбачені», - повідомили в Євроконтролі.

Нагадаємо, ряд ЗМІ повідомили з посиланням на Асоціацію європейських авіакомпаній (AEA), що Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) рекомендує Євроконтролю виключити Україну зі списку країн-учасників Євроконтролю через високі ставки на аеронавігаційне обслуговування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні гендиректор ”Украероруху” Юрій ЧЕРЕДНИЧЕНКО заявив, що нові ставки плати за аеронавігаційне обслуговування повністю приведені у відповідність з усіма нормами Євроконтролю й були узгоджені ще в 2009 році на спільній зустрічі з представниками Євроконтролю й IATA.

За даними Мінтрансзв’язку, на початок 2010 року в Україні одинична ставка плати за аеронавігаційне обслуговування на маршруті в розмірі 37,26 євро знаходилася на 31-й позиції серед 38 країн-членів Євроконтролю. Зараз після введення в дію нових ставок (45,56 євро) Україна знаходиться на 21-му місці серед інших країн.