Росія може приєднатися до СОТ вже в 2011 році

Брюссель. 7 грудня. УНІАН. Росія може приєднатися до Світової організації торгівлі (СОТ) уже в 2011 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявили сьогодні Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ і Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ після закінчення Саміту ЄС-Росія.

«Після угоди з США і ЄС, приєднання Росії до СОТ практично стає реальністю», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Те, що Росія стане членом СОТ у 2011 році, – дуже реалістична перспектива», - додав Ж.БАРРОЗУ.

Сторони зазначили, що сьогодні, напередодні Саміту ЄС-Росія, було підписано меморандум між Росією та Євросоюзом про завершення двосторонніх переговорів про вступ РФ до Усесвітньої торгової організації.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Москва і Вашингтон завершили двосторонні переговори про вступ Росії до Світової організації торгівлі.

Росія в 1995 році почала переговори про вступ до СОТ.