ЄС та Росія відзначають прогрес у візовому діалозі

Брюссель. 7 грудня. УНІАН. Європейський Союз і Росія відзначають прогрес у діалозі з лібералізації візового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявили сьогодні Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ і Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ по закінченні Саміту ЄС-Росія.

«Ми віддані нашим цілям. Міністри домовилися, як цього досягти», - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Він зазначив, що цей процес не передбачатиме жодного автоматизму, а остаточне рішення щодо відміни віз з боку ЄС має бути ухвалене консенсусом усіх 27 країн-членів.

«Ми розуміємо дві речі: по-перше, віз бути не повинно, і, по-друге, потрібно зробити так, щоб не розбалансувати ситуацію в ЄС. Але ми повинні рухатися уперед, думати і про полегшення візового режиму, і про регіональні угоди», - заявив у свою чергу Д.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада ц.р. Росія і ЄС узгодили підхід до спільних кроків, які необхідно зробити для лібералізації візового режиму.

Росія і ЄС заявили про намір домовитися про безвізовий режим на спільному саміті в 2003 році у Санкт-Петербурзі.