НАТО сподівається, що Україна продовжить реформи

Брюссель. 8 грудня. УНІАН. Країни-члени НАТО сподіваються, що Україна продовжить реформи.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі Посол України при НАТО Ігор ДОЛГОВ, про це представники країн-членів Альянсу заявили 7 грудня під час засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів.

“Рекомендації, дуже доброзичливі хотів би відзначити, стосувалися того, що країни-члени НАТО висловлюють сподівання, що керівництво України, Президент, уряд продовжуватимуть здійснювати реформи і забезпечуватимуть подальший стабільний розвиток українського демократичного суспільства”, - сказав Посол.

Він зазначив, що головною метою засідання Комісії було схвалення результатів оцінки виконання річної національної програми України щодо співробітництва з НАТО на 2010 рік та визначення шляхів подальшого розвитку співпраці між Україною та НАТО.

При цьому, за словами Посла, нинішнє засідання було незвичайним.

“Особливість була в тому що, по-перше, це перше засідання яке відбулося після саміту НАТО в Лісабоні, після прийняття нової стратегічної концепції НАТО, і після, що також було підкреслено усіма численними виступаючими на засіданні Комісії, підписання Президентом України указу про систему координації відносин між Україною та НАТО”, - сказав І.ДОЛГОВ.

За його словами, в ході засідання наголос робився на двох моментах: успішному виконанні річної національної програми 2010 року і важливості врахування порад, рекомендацій та пропозицій, які були висловлені країнами-членами під час огляду виконання програми цього року.

Посол нагадав, що річна національна програма складається з двох частин: до першої належать проведення економічних та соціальних реформ і забезпечення свободи ЗМІ та розвитку демократії, а до другої – специфічні питання співпраці, зокрема, реформа оборонного сектору.

“Всі розуміють наскільки непростий був цей рік. Чому непростий? Відомо, що в Україні відбулися вибори, в Україні прийнято засадничий закон (закон про засади зовнішньої та внутрішньої політики України – УНІАН), в НАТО відбувся саміт, в НАТО відбуваються трансформації. Крім того, все це відбувається на фоні рецесії економічної після економічної кризи”, - сказав І.ДОЛГОВ.

При цьому він додав, що в ході засідання Комісії представники країн-членів НАТО відзначали, що навіть у важких умовах бюджетного дефіциту та фінансування видатків на оборонну реформу, Україна зробила помітні кроки, як в плані внутрішнього реформування, так і і в плані розвитку відносин з Альянсом.

“Це не залишилось непоміченим, і власне кажучи, саме тому, і заступник міністра закордонних справ України Олександр ГОРІН, який брав участь у цьому засіданні, і я, ми задоволені тим, в якому дусі, в якому настрої відбувалося обговорення”, - наголосив Посол.