Україна все-таки буде представлена на врученні Нобелівської премії

Київ. 9 грудня. УНІАН. Україну на церемонії вручення Нобелевської премії миру представлятиме Тимчасово повірений у справах України, перший секретар Посольства України в Норвегії Ірина БІЛОРУС.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Він зазначив, що церемонія вручення Нобелевської премії миру, яка має відбутися в Осло (Норвегія) не несе жодного політичного підтексту і має виключно протокольний характер.

Речник МЗС нагадав, що у зв’язку з тим, що посол України у Норвегії Олександр ЦВЄТКОВ 10 грудня відбуває в Україну для участі у нараді керівників закордонних дипломатичних установ, яка відбудеться 14-16 грудня в Києві, він не зможе взяти участь у церемонії вручення Нобелевської премії миру.

“В той же час посол України у Норвегії досяг домовленості з Нобелевським комітетом, що право бути присутнім на церемонії 10 грудня в місті Осло було надано Тимчасово повіреному у справах України, першому секретарю Посольства України в Норвегії Ірині БІЛОРУС”, - сказав О.ДИКУСАРОВ.