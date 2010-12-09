200 українців застрягли у Франкфурті

Київ. 9 грудня. УНІАН. У німецькому аеропорту “Франкфурт” зараз перебувають від 150 до 200 громадян України, які не можуть вилетіти до Києва через скасування рейсів авіакомпанією “Люфтганза”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України із посиланням на Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні, рейси згаданої авіакомпанії до Києва скасовано на невизначений період.

При цьому, за даними консульської установи, авіакомпанія “Люфтганза” відмовляється направляти українських громадян на рейси інших іноземних авіакомпаній, які забезпечують повітряне сполучення з Києвом, зокрема МАУ.

“З метою врегулювання ситуації довкола українських туристів, МЗС направило офіційне звернення представництву авіакомпанії “Люфтганза” в Україні із проханням у терміновому порядку надати сприяння в поверненні наших співвітчизників на Батьківщину”, – йдеться у повідомленні МЗС.