Із Ватикана до Львова привезли мощі Андрія Первозванного
12:12, 13 грудня 2010Новини ЄС
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До церкви святого Андрія на Соборній площі
Львів. 13 грудня. УНІАН. До Львова цими вихідними привезено із Ватикана мощі святого Андрія Первозваного.
Мощі перебувають у церкві святого Андрія, що на площі Соборній, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.
Мощі святого до Львова привіз єпископ Іриней БІЛИК, канонік Папської Базиліки Санта Марія Маджоре (Ватикан).
Як повідомив УНІАН настоятель храму Святого апостола Андрія отець Михайло ЛУЧКІВ, з 11 грудня реліквії перебуватимуть у храмі постійно.
Як повідомлялося, сьогодні, 13 грудня, за церковним календарем відзначають день святого Андрія Первозваного.
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