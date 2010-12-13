Україна просить від ЄС більше грошей на ”Східне партнерство”

Київ. 13 грудня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО наголошує на важливості значного збільшення обсягів фінансових ресурсів, які виділяються Євросоюзом на потреби «Східного партнерства».

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це він сказав сьогодні у Брюсселі під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС та держав-партнерів ініціативи «Східне партнерство».

За словами К.ГРИЩЕНКА, це необхідно для того, аби ця Ініціатива перетворилася на дієвий інструмент підтримки внутрішніх реформ у країнах-партнерах, у тому числі в Україні.

Він також відзначив необхідність подальшого амбітного розвитку «Східного партнерства», який би підвищив привабливість Ініціативи для усіх країн-партнерів.

Оцінюючи прогрес, досягнутий у реалізації «Східного партнерства», учасники дискусії відзначили провідну роль, яку успішно відіграє Україна у цьому процесі. Зокрема, в контексті переговорного процесу щодо Угоди про асоціацію, просування у напрямку безвізового режиму та поглиблення енергетичної інтеграції з ЄС.

За даними МЗС, цей форум проводився в рамках регулярного політичного діалогу, передбаченого спільною заявою Празького саміту «Східного партнерства» від 7 травня 2009 р., і був присвячений аналізу стану справ у реалізації Ініціативи, а також підготовці до наступного саміту «Східного партнерства», що відбудеться в Будапешті у травні 2011 р.

Головувала на засіданні Високий представник ЄС у закордонних справах та безпековій політиці Кетрін ЕШТОН.

Довідка УНІАН. ”Східне партнерство” – ініціатива ЄС, спрямована на посилення відносин з шістьма східноєвропейськими країнами: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою і Україною.

На реалізацію цієї програми виділено 600 млн. євро.

До 2014 року 350 млн. євро планується витратити на багатосторонні проекти, 175 млн. євро - на реформи у цих країнах, і 75 млн. євро - на проекти регіонального розвитку.