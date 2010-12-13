Країни ЄС відзначають успіхи України
Грищенко взяв участь у засіданні "Східного партнерства"
Брюссель. 13 грудня. УНІАН. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС від назначають успіхи України у відносинах з Євросоюзом.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО по завершенню міністерського засідання в рамках ініціативи ЄС “Східне партнерство”.
“Всі відзначали той успіх, який ми досягли протягом року у відносинах з ЄС, а він дійсно суттєвий, якщо порівняти з будь-якою державою, яка не є членом самого ЄС. У нас, дійсно, є суттєвий прогрес на переговорах щодо укладення угоди про асоціацію включно з поглибленою та всеосяжною зоною вільної торгівлі, досягнення плану дій щодо лібералізації візового режиму...”, - сказав міністр.
Він також зазначив, що під час засідання висловив свої пропозиції щодо розвитку “Східного партнерства”.
Разом з тим, міністр не уточнив, які саме пропозиції він привіз до Брюсселю.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулося засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС та країн учасниць “Східного партнерства”.
Започатковане у 2009 році “Східне партнерство” – ініціатива ЄС, спрямована на посилення відносин з шістьма східноєвропейськими країнами: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою і Україною.