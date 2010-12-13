ЄС обговорив зі східними партнерами розвиток відносин

Брюссель 13 грудня. УНІАН. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС і країн-учасниць «Східного партнерства» обговорили подальший розвиток цієї програми ЄС під час сьогоднішнього засідання в Брюсселі.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, одним з важливих питань стало питання підготовки саміту «Східного партнерства», який має відбутися в травні в Будапешті.

«(Обговорили – УНІАН) підготовку до Будапештського саміту, котрий є принципово важливим, оскільки це буде другий саміт, від його успіху значною мірою залежить і те, як сприйматиметься («Східне партнерство» - УНІАН) серед громадськості країн-членів, і можливості наповнення його не тільки конкретними проектами, а й також і фінансовими ресурсами, необхідними для реалізації», - сказав український міністр.

Він зазначив, що під час дискусії сторони також обговорили питання збільшення ефективності ініціативи.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі помічник держсекретаря міністра закордонних справ Італії Альфредо МАНТІКА, під час обговорення сторони також порушували питання про розширення багатобічної співпраці в рамках «Східного партнерства».

«Для нас програма «Східне партнерство» дуже важлива. І ми хотіли б посилити багатобічну співпрацю», - сказав він.

Разом з тим, кажучи про можливість збільшення фінансування програм у рамках «Східного партнерства» з бюджету ЄС, представник італійського МЗС зазначив, що необхідний баланс у відносинах зі східними і південними сусідами ЄС.

«Італія виступає за баланс між нашими східними партнерами і південними сусідами. Зокрема тому, що є багато проблем на наших південних кордонах», - сказав А.МАНТІКА.

Як повідомляв УНІАН, ініціатива «Східне партнерство» була розпочата в травні 2009 року на саміті в Празі. Вона передбачає співпрацю ЄС із країнами-східними сусідами ЄС. Учасниками програми, окрім країн-членів ЄС, є Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова і Україна.

Програма припускає як розширення двосторонньої співпраці з країнами-сусідами, так і багатобічну співпрацю щодо реалізації проектів у різних сферах між ЄС і країнами-партнерами.

На сьогодні фінансування програм «Східного партнерства» визначене в 600 млн. євро до 2014 року.