Єврокомісія запропонує спростити візовий режим з Вірменією та Азербайджаном

Брюссель. 13 грудня. УНІАН. Європейська комісія планує наступного року схвалити пропозиції для проведення переговорів про спрощення візового режиму з Азербайджаном і Вірменією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі комісар з питань внутрішніх справ ЄС Сесилія МАЛЬМСТРЕМ.

«Наступного року ми плануємо прийняти пропозиції для переговорів про угоди про спрощення візового режиму з Азербайджаном і Вірменією», - сказала вона.

Комісар зазначила, що з країн - учасниць «Східного партнерства» на сьогодні лише дві - Україна і Молдова - мають чинні угоди про спрощення візового режиму. Крім того, завершується процес ратифікації такої ж угоди з Грузією, а нещодавно Єврокомісія виступила з пропозицією розпочати переговори про угоду про спрощення візового режиму з Білоруссю.

Угоди про спрощення візового режиму передбачають, зокрема, скорочення візового збору з 60 до 35 євро, скасування візового збору для низки категорій громадян, скасування віз для власників дипломатичних паспортів, а також встановлюють чіткі терміни видачі віз, або відмови у їх видачі.