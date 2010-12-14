Українку знайдено мертвою в Мілані

Брюссель. 14 грудня. УНІАН. Минулої ночі громадянку України 48 років, без визначеного місця проживання, знайдено мертвою поблизу парку на вулиці Маріна , в центрі Мілану.

Про це УНІАН повідомив Голова Християнського товариства українців Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ.

Ймовірно жінка працювала доглядальницею і після втрати роботи опинилася на вулиці, без даху над головою.

На чолі у загиблої поліція виявила поранення. Зараз поліція встановлює причину смерті українки.

Найбільш ймовірною причиною смерті є переохолодження. Минулої ночі температура становила від -3 до -9 градусів морозу.

Генеральне консульство України в Мілані на даний час зясовує подробиці трагедії з італійськими правоохоронцями.

За даними косула України в Мілані Руслана ФУФАЛЬКА, жінка мала при собі лише посвідчення однієї з благодійних їдалень на імя Шмалько Уляна. На жаль, жодних інших документів при ній не виявлено.

На основі цих даних дипустанова розпочала розшук родичів в Україні. Італійська поліція повідомила, що процес ідентифікації триває, як і зясування причин смерті.