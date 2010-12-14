Берлусконі зберіг крісло прем`єра

Брюссель. 14 грудня. УНІАН. Сильвіо БЕРЛУСКОНІ зберіг за собою крісло прем`єр-міністра Італії, отримавши підтримку в обох палатах парламенту.

Як повідомляють сьогодні італійські ЗМІ, 314 членів Палати депутатів висловилися на підтримку чинного уряду, 311 - проти, 2 - утрималися.

У Сенаті 162 голоси були віддані на підтримку уряду С.БЕРЛУСКОНІ, 135 - проти, ще 11 сенаторів не брали участі в голосуванні.

Голосування у парламенті сьогодні відбулося за поданням опозиції на чолі з колишнім соратником С.БЕРЛУСКОНІ, а нині - лідером партії «Майбутнє і свобода», президентом нижньої палати парламенту Джанфранко Фіні.

Італійські ЗМІ зазначають, що особистісні розбіжності між Дж.Фіні і С.БЕРЛУСКОНІ спровокували політичну кризу в більшості й уряді. При цьому експерти відзначали значну ймовірність відставки уряду після сьогоднішнього голосування.

Це голосування викликало масові протести в столиці Італії Римі, а також у ряді інших міст країни.

У Римі, де, за даними організаторів, на вулиці вийшло більше 100 тис. студентів, протестуючих проти уряду С.БЕРЛУСКОНІ і реформи системи освіти, спостерігалися масові сутички маніфестантів з поліцією. Протестуючі нападали на поліцейські автомобілі, кидали в них петарди, пляшки, каміння й газові бомби.

У результаті зіткнень декілька десятків чоловік отримали поранення.

Акції протесту відбулися також у Мілані, Турині й Палермо.