Комісія партнерства з НАТО запрацює після Нового року

Брюссель. 15 грудня. УНІАН. Комісія з питань партнерства з НАТО при Президенті України запрацює після Нового року.

Про це заявив українським журналістам в Брюсселі перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Степан ГАВРИШ.

“На цей період часу всі члени комісії призначено, я думаю, що після Нового року вона реально запрацює”, - сказав він.

Він зазначив, що ця комісія, як консультативний майданчик при Президентові України, має виробляти пропозиції щодо політики Президента відносно співпраці з Північноатлантичним Альянсом, а також залучати представників державних органів та експертів для вироблення нових пропозицій з метою розширення співпраці з НАТО.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом “Про забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору створив інститут національних координаторів з питань партнерства з НАТО, а також Комісію.