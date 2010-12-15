Брюссель. 15 грудня. УНІАН. Перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Степан ГАВИШ переконаний, що дії української влади сприяють безпеці в регіоні.

Про це він заявив українським журналістам в Брюсселі.

“Дії нової української влади в умовах зміни зовнішньополітичної формули, так би мовити перехід до політики позаблоковості, дозволили зробити суттєвий внесок в систему, як глобальної, так і перш за все регіональної безпеки, в який найбільше зацікавлений був Європейський Союз, і, таким чином, почати процес нового перезавантаження відносин з Російською Федерацією”, - сказав він.

“Це забезпечило, як мінімум на середньострокову перспективу, стабільний прогноз на безпековий характер розвитку регіону і, перш за все, в частині контролю за “замороженими” конфліктами”, - додав перший заступник секретаря РНБО.

Він зазначив, що пояснив цю позицію української влади представникам країн-членів НАТО в ході підсумкового в цьому році засідання спільної робочої групи по військовій реформі, яке відбулося 14 грудня.