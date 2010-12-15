Дії української влади сприяють безпеці в регіоні
Гавриш прогнозує стабільний контроль за "замороженими" конфліктами
Брюссель. 15 грудня. УНІАН. Перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Степан ГАВИШ переконаний, що дії української влади сприяють безпеці в регіоні.
Про це він заявив українським журналістам в Брюсселі.
“Дії нової української влади в умовах зміни зовнішньополітичної формули, так би мовити перехід до політики позаблоковості, дозволили зробити суттєвий внесок в систему, як глобальної, так і перш за все регіональної безпеки, в який найбільше зацікавлений був Європейський Союз, і, таким чином, почати процес нового перезавантаження відносин з Російською Федерацією”, - сказав він.
“Це забезпечило, як мінімум на середньострокову перспективу, стабільний прогноз на безпековий характер розвитку регіону і, перш за все, в частині контролю за “замороженими” конфліктами”, - додав перший заступник секретаря РНБО.
Він зазначив, що пояснив цю позицію української влади представникам країн-членів НАТО в ході підсумкового в цьому році засідання спільної робочої групи по військовій реформі, яке відбулося 14 грудня.