Україна хоче розширити участь в операціях НАТО

Брюссель. 15 грудня. УНІАН. Україна планує розширити участь в операція НАТО в Косово, Афганістані та Середземному морі.

Як повідомив українським журналістам в Брюсселі перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Степан ГАВРИШ, це питання обговорювалося 14 грудня на засіданні Спільної робочої групи по військовій реформі.

“Ми обговорили питання щодо розширення участі Україні у відповідних операціях НАТО в Косово, в Афганістані, в Середземному морі тощо”, - сказав він.

С.ГАВРИШ нагадав, що найближчим часом Україна, зокрема, планує розширити свій контингент в Афганістані з 17 до 30 осіб.

“Це, з нашої точки зору, досить серйозний вклад в умовах, які склалися, в співпрацю з Північноатлантичним Альянсом”, - зазначив перший заступник секретаря РНБО.

Він також зазначив, що не бачить нічого дивного в тому, що Україна розширює свою присутність в Афганістані, у той час, як країни-члени Альянсу збираються поступово зменшувати свою військову присутність там.

“Ми розширюємо свою присутність виключно у невійськових сферах, або в сферах, які не є сферами застосування зброї враження. Тобто мова йде про медиків, про саперів, про інших спеціалістів, які якраз зменшують гуманітарну катастрофу, яку викликає будь-яка військова операція, зменшують наслідки такої катастрофи”, - сказав С.ГАВРИШ.