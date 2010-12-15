Україна проведе реформу СБУ

Брюссель. 15 грудня. УНІАН. Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Степан ГАВРИШ заявляє про необхідність реформи СБУ.

Про це він заявив українським журналістам в Брюсселі, зазначивши, що питання реформи спецслужб обговорювалося на засіданні Спільної робочої групи по військовій реформі Україна-НАТО 14 грудня.

“Вони (реформи – УНІАН) будуть стосуватися, з одного боку, посилення ефективності їх роботи, забезпечення їх необхідними якісними, як матеріальними, так і технологічно-інтелектуальними ресурсами, а з другого боку – мова йде про їх існування в режимі демократії, коли розширення цивільного контролю над їх діяльністю з боку парламенту, з боку громадянського суспільства має носити достатньо серйозний характер для того, щоб їх діяльність, у певній частині, яка не суперечить специфіці виконання своїх обов’язків, носила б прозорий характер”, - сказав С.ГАВРИШ.

Він також зазначив, що реформа має передбачати певну демілітаризацію спецслужб, координацію їх діяльності всередині країни, унормування спільних підходів до протидії загрозам.

“Мова також іде про дуже важливі питання, які пов’язані з інтеграцією українських спецслужб у безпекові програми, інститути сучасних розвинутих країн Європейського Союзу, НАТО, співпрацю з ОДКБ, спецслужбами таких великих країн, як США, Російська Федерація тощо”, - сказав перший заступник секретаря РНБО.

За його словами, питання реформи є дуже важливим, оскільки спецслужби на сьогодні займаються, в тому числі, і такими важливи проблемами, як протидія транснаціональній міжнародній злочинності, боротьбі з наркоторгівлею, торгівлею людьми, протидія тероризму та кібер-тероризму.

За словами С.ГАВРИША, над проектами реформування спецслужб сьогодні іде робота в структурах Адміністрації Президента. При цьому, він висловив думку, що пропозиції можуть бути представлені Президенту вже найближчим часом.

“Думаю, це відбудеться у найближчий час, напевно наступного року ми будемо свідками, що в процесі проведення масштабної адміністративної реформи, яка розпочата зараз реформою, перш за все виконавчої гілки влади, вона буде продовжена в усіх без виключення секторах державної політики України”, - сказав С.ГАВРИШ.