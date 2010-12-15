Україна і Латвія можуть створювати спільні логістичні центри

Рига. 15 грудня. УНІАН. Україна і Латвія мають перспективи в створенні спільних транспортних логістичних центрів, у тому числі і з метою поставок енергоносіїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у своєму виступі на бізнес-форумі українських і латвійських підприємців, який пройшов сьогодні у Ризі.

В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що одним з перспективних напрямів українсько-латвійської співпраці є створення спільних транспортних логістичних центрів.

«Ви знаходитеся в регіоні Балтійського моря, ми знаходимося в регіоні Чорноморського басейну. І створити транспортні логістичні центри, певна річ, це дуже цікаво», - заявив Президент України.

Він відзначив, що має на увазі, окрім залізничного і автомобільного транспорту, також і транспортування енергоносіїв.

«Ми з вами говорили, шановний пане Президент, на цю тему. Ми реально можемо вже у 2011 році з вами вийти на поставки нафти. Це реально», - висловив переконання В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до Президента Латвії Валдісу ЗАТЛЕРСУ.

Довідка УНІАН. У вересні 2009 року у Таллінні залізничні адміністрації Білорусі, Латвії і Естонії проголосували за приєднання «Укрзалізниці» до проекту контейнерного потягу ZUBR, який сполучає Балтійське і Чорне моря, а також порти Таллінн, Мууга, Рига, Іллічівськ і Одеса.