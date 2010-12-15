За півроку поляки зареєстрували 115 тис. заявок на роботу для українців

Варшава. 16 грудня. УНІАН. Польські працедавці за першу половину поточного року зареєстрували для громадян України майже 115 тис. заявок на роботу, що становить 96% усіх заявок, зареєстрованих для іноземців за спрощеного системою працевлаштування.

Про це свідчать дані Міністерства праці та соціальної політики Польщі, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Друге місце після українців займають громадяни Білорусі, для яких зареєстровано 2,25 тис. заявок та Молдови - близько 2 тис. 100 заявок.

Польські працедавці для росіян зареєстрували трохи більше 300 заявок, а для грузинів - близько 200 заявок.

Понад 50 тис. заявок для українців зареєстровано для людей віком від 26 до 40 років, майже 40 тис. для тих, кому від 41 до 65 років, та близько 25 тис. - для людей до 26 років.

48% заявок зареєстровано для жінок.

Найчастіше заявки реєстрували для українців на роботу у сільському господарстві (понад 70%), в будівельній сфері (менше 10%) та на домашні роботи (близько 3%).

Більше 90% заявок було зареєстровано на роботу від трьох до шести місяців.

55% заявок зареєстровано працедавцями столичного Мазовецького воєводства.

Довідка УНІАН. Польські працедавці у минулому році зареєстрували за спрощеною системою працевлаштування - за якою можна працювати шість місяців в році без офіційного дозволу - заявки на роботу для 180 тис. українців, що на 40 тис., або майже 30%, більше показників 2008 року.

У перший рік дії спрощеної системи працевлаштування, яка запроваджена польською владою у формі експерименту для українців, білорусів та росіян з 20 липня 2007 року, українці отримали 20 тис. заявок.

Заявки для українців у загальній кількості всіх зареєстрованих для іноземців становили 93-91% у 2007 та 2008 роках та 96% у 2009 році.