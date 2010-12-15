Банківська школа в Познані пропонує українцям пільгові умови

Київ. 15 грудня. УНІАН. Вища банківська школа в Познані (Польща) запрошує українських студентів на навчання, яке вони зможуть отримати на пільгових умовах.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив декан Регіонального факультету в м. Хожув Вищої банківської школи в Познані Кшиштоф КОЙ.

Навчання в цьому польському виші відбуватиметься в рамках роботи Корпорації “Українсько-польський центр академічних обмінів”, діяльність якої має на меті надати широким верствам української молоді можливість здобувати освіту в країнах Євросоюзу на пільгових умовах.

“Природна тенденція: польські студенти їдуть вчитися на Захід: у Велику Британію, Німеччину. І я вірю, що українські студенти також поїдуть на Захід – у Польщу”, - сказав К.КОЙ.

За його словами, вчора він провів чергову зустріч з українськими студентами і дізнався про їх ставлення до маркетингового слогану “Або ти чимось вирізняєшся, або просто-напросто ти десь зникаєш”.

“Ми дійшли згоди, що студенти розуміють, що коли вони чимось відрізняються, зокрема, європейським дипломом, який отримують, то дійсно вони можуть відразу зарекомендувати себе, вирізнитися”, - зазначив К.КОЙ, додавши, що Вища банківська школа готова допомогти в цьому українським студентам.

Присутній на прес-конференції голова правління Корпорації «Українсько-польський центр академічних обмінів» Олексій МОСКАЛЕНКО повідомив, що вартість одного року навчання в Польщі становить приблизно 2 тис. 200 євро, але для українських студентів вдалося добитися пільг, тож річна вартість становитиме близько 1 тис. євро на рік.

При цьому К.КОЙ поінформував, що українські студенти тепер під час навчання в Польщі зможуть не тільки проходити там практику, а й цілком легально підробляти. За його словами, днями міністр праці республіки Іоланта ФЕДАК підписала розпорядження, згідно з яким з 2011 року громадяни України, Росії, Білорусі, Грузії та Молдови зможуть працювати на території Польщі без спеціального дозволу. Згідно з цим документом, іноземці з 1 січня будуть працювати в Польщі на основі заяви від роботодавця, який вирішить їх працевлаштувати. Роботодавець повинен повідомити про свій намір, запросити працівників районного управління праці та зареєструвати заяву про прийом на роботу іноземця.

К.КОЙ звернув також увагу, що Вища банківська школа в Познані має угоди з низкою фірм-роботодавців, серед яких є як місцеві фірми та організації, так і світові, європейські великі фірми й великі організації. Саме за рекомендаціями цих фірм ВНЗ формує напрями в підготовці своїх студентів, і це забезпечує їх працевлаштування і взагалі затребуваність на сучасному ринку праці.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Корпорація “Українсько-польський центр академічних обмінів» співпрацює з Опольським університетом, Вищою школою управління та адміністрації, Опольським політехнічним університетом, Шльонським університетом, Вищою банківською школою, Вищою школою ім. Б. Янського, Державною медичною вищою професійною школою. Корпорація розпочала свою роботу в Україні та Польщі у 2010 р. за ініціативи Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Група перших 70 українських студентів вже навчається в Опольському державному університеті та Вищій школі управління та адміністрації.