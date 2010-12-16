Депутат Європарламенту: ”Шкода, якщо Найема затримали за тип обличчя”

Брюссель. 16 грудня. УНІАН. Депутат Європарламенту, співголова Комітету парламентського співробітництва ЄС-Україна Павел КОВАЛЬ вважає “дуже сумною” історію із затримкою журналіста Мустафи НАЙЕМА київською міліцією.

Про це він заявив в коментарі власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Історія виглядає дуже сумною для мене, оскільки я особисто вважаю Україну багато культурною країною”, - сказав депутат.

“Якщо це було зроблено на підставі зовнішнього вигляду М.НАЙЕМА, тоді ми можемо лише висловлювати жаль і сподіватися, що такого не станеться в майбутньому”, - додав П.КОВАЛЬ.

Він також висловив переконання в тому, що Україні не потрібні такі історії.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня “Беркут” затримав телеведучого та журналіста “Української правди” М.НАЙЕМА. В той же день начальник прес-служби київської міліції Володимир ПОЛІЩУК заявив, що журналіста попросили пред’явити документи, оскільки в нього “східний тип обличчя”.

Через те, що представники міліції “не побачили” документів журналіста було доставлено до Подільського райвідділу міліції столиці.

14 грудня прес-служба Київської міліції спростувала інформацію про те, що М.НАЙЕМА було затримано за тип обличчя, а лише в рамках “відпрацювання” повідомлення про пограбування.