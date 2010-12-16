ЄС постійно піднімає перед Україною питання дискримінації меншин

Брюссель. 16 грудня. УНІАН. ЄС постійно піднімає питання перед Україною щодо дискримінації етнічних груп та меншин.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявила представник Єврокомісії Анжела ФІЛОТЕ, відповідаючи на прохання прокоментувати ситуацію із затримання українського журналіста Мустафи НАЙЕМА.

“Я не можу коментувати окремі випадки, однак я можу я дати загальну оцінку”, - сказала представник Єврокомісії.

“ЄС регулярно піднімає питання дискримінації етнічних груп та меншин перед українською владою і готовий поділитися власним досвідом підходу до цього питання в країнах-членах ЄС”, - зазначила А.ФІЛОТЕ.

Вона наголосила, що ЄС уважно стежить за розвитком ситуації в Україні, особливо, в сфері спільних цінностей, зокрема, поваги до прав людини, демократичних принципів та верховенства права.

А.ФІЛОТЕ також зазначила, що ЄС взяв до уваги коментарі голови та заступника голови Адміністрації Президента щодо ситуації із затриманням журналіста.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня “Беркут” затримав телеведучого та журналіста “Української правди” М.НАЙЕМА. В той же день начальник прес-служби київської міліції Володимир ПОЛІЩУК заявив, що журналіста попросили пред’явити документи, оскільки в нього “східний тип обличчя”.

Через те, що представники міліції “не побачили” документів журналіста було доставлено до Подільського райвідділу міліції столиці.

14 грудня прес-служба Київської міліції спростувала інформацію про те, що М.НАЙЕМА було затримано за тип обличчя, а лише в рамках “відпрацювання” повідомлення про пограбування.

Голова Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН заявив 14 грудня, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає неприпустимим застосування сили проти журналістів.

У свою чергу заступник голови Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН заявила, що Президент вважає неприпустимою ситуацію, коли журналіста було затримано через його національність.