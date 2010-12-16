Янукович відвідає Польщу наприкінці січня?

Київ. 16 грудня. УНІАН. Візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Польщі планується на кінець січня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Польщі Маркіян МАЛЬСЬКИЙ.

За його словами, в ході візиту планується передати у власність українській громаді Український дім у Перемишлі.

“Рішення прийнято. Український дім буде у власності української громади. Я маю велику надію, що коли буде візит Президента України, цей дім буде урочисто передано українській громаді”, - сказав він.

Довідка УНІАН. Український народний дім у Перемишлі було споруджено у 1904 році у центрі міста на кошти, зібрані місцевими українцями. До 1947 року він використовувався для потреб української громади.

Після акції «Вісла» у 1947 році Український народний дім був націоналізований і до 1956 року не використовувався за призначенням.

Після дозволу на повернення українців до попередніх місць проживання та створення своїх організацій (з 1956 року) Об’єднання українців Польщі орендує частину приміщень УНД для своїх потреб.

З січня 2004 року будинок перебуває у комунальній власності Перемишль.

Протягом кількох останніх років з польською владою велися переговори щодо повернення будинку УНД українській громаді Перемишля.

3 вересня 2009 року під час засідання міської ради Перемишля було прийнято рішення про передачу Українського народного дому у власність української громади.