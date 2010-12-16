Парламентарі країн НАТО стурбовані переслідуваннями опозиції

Київ. 16 грудня. УНІАН. Голова Народного Руху України, народний депутат Борис ТАРАСЮК (фракція НУ-НС) заявляє, що парламентарії країн-членів НАТО стурбовані кримінальним переслідуванням опозиції в Україні, зокрема, лідера партії ”Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НРУ, про це Б.ТАРАСЮК заявив за результатами чергової сесії Міжпарламентської ради Україна-НАТО, яка проходить у Брюсселі.

На сесії розглядається питання результатів самміту НАТО у Лісабоні, а також взаємини України і Організації Північноатлантичного договору. Учасники засідання – парламентарії з країн НАТО - відзначили відсутність членів української делегації від правлячої Партії регіонів і висловили жаль з приводу цього факту.

У контексті обговорення ситуації в Україні народні депутати – члени фракцій НУ-НС і ”БЮТ-Батьківщина” звернули увагу на політично вмотивовані кримінальні переслідування лідерів української опозиції. Зокрема, вони згадали останні виклики в Генпрокуратуру і початок кримінального переслідування лідера опозиції, колишнього прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО. ”Включно із заступником голови НРУ Василем КУЙБІДОЮ загалом 5 членів її уряду відчули на собі кримінальні переслідування, що є ознакою репресій влади проти представників опозиції”, – сказав Б.ТАРАСЮК.

У свою чергу, за його словами, парламентарії країн-членів НАТО висловили стурбованість повідомленнями про переслідування опозиції в Україні.

Також на сесії обговорювалося питання змісту так званої ”позаблоковості”, статус якої проголосила Україна.

Депутати парламентів країн-членів НАТО звернули увагу на відсутність реформ в Україні. ”Відзначалася роздутість штату Внутрішніх військ і також репресивні дії Служби безпеки проти лідерів опозиції, свободи преси, а також її втручання у діяльність партій, неурядових громадських організацій, в тому числі і міжнародних”, – повідомив голова НРУ.