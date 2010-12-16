Партія регіонів має дати опозиції моожливість співпрацювати

Донецьк. 16 грудня. УНІАН. Опозиції в Україні потрібно дати можливість співробітничати з правлячою партією, вважає спеціальний радник з питань відносин з сусідніми країнами Групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів в Європарламенті Роб Ван Де ВОТЕР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку на зустрічі з журналістами.

«На виборах можна виграти, але можна і програти, але це не повинно обмежувати роботу, співпрацю в парламенті. У Партії регіонів мають обговорювати і бути готові співробітничати, якщо опозиція продемонструє таку готовність. Якщо опозиція захоче співробітничати, тоді їй треба дати цю можливість», - сказав радник Європарламенту.

Він нагадав, що Партія регіонів, яка «є головною політичною силою в нинішній момент в Україні», на чолі зі своїм керівником «дуже чітко сказала, що перший пріоритет країни - наблизити Україну до Європейського Союзу».

На думку Р. Ван Де ВОТЕРА, євроінтеграція – «це питання національного інтересу України», тому «як опозиція, так і провладний уряд не повинні мати в цьому розбіжності».

Проте представник Європарламенту відзначив, що сьогодні українська опозиція ще не змирилася з програшем на виборах, і тому у неї немає співпраці з владою, тобто, в Україні немає лояльної опозиції. «Що ми в нинішній момент помічаємо – що опозиція все ще не пережила, що вона програли вибори Президента України. І тому співпраця в цій сфері сьогодні дуже складна», - констатував Р. Ван Де ВОТЕР.

При цьому він зазначив, що «ця співпраця важлива», оскільки «сильний Європейський Союз потребує сильної України».