Тимошенко зустрілася з послами країн Європи

Київ. 16 грудня. УНІАН. Сьогодні голова партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО провела зустріч з послами країн Європейського Союзу та головою Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануелем Пінту ТЕЙШЕЙРОЮ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, під час зустрічі, що відбулася на запрошення послів ЄС, Ю.ТИМОШЕНКО поінформувала своїх співрозмовників “про розвиток ситуації в Україні, зокрема про згортання демократії та утиски політичних опонентів”.

“Йшлося також про політично вмотивоване переслідування опозиційного лідера українською владою”, - додали у прес-службі БЮТ.

Окремо Ю.ТИМОШЕНКО зустрілася з Ж.ТЕЙШЕЙРОЮ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 15 грудня, прес-служба Генпрокуратури України повідомила, що слідчі відомства порушили кримінальну справу стосовно лідера партії “Батьківщина”, колишнього прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО. Їй пред’явлено обвинувачення на підставі ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки).

У фракції ”БЮТ-Батьківщина” вважають порушення кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО політичним переслідуванням з метою відсторонити опозицію від виборів Президента України у 2015 році.