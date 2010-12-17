Депутат Європарламенту Брок шокований діями проти Тимошенко
Янукович не зрозумів месиджів?
Брюссель. 17 грудня. УНІАН. Депутат Європарламенту Ельмар БРОК (група народних партій, Німеччина) шокований діями української влади стосовно опозиції та її лідера.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це депутат заявив журналістам 16 грудня, коментуючи рішення Генеральної прокуратури України відкрити кримінальну справу проти Юлії ТИМОШЕНКО.
«Я шокований процедурою – висувати звинувачення для того, щоб ослабити опозицію, і це за день до того, як лідер опозиції планувала зустрітися з лідерами ЄС на саміті. Я вважаю, це неймовірно», - сказав Е.БРОК.
«І це показує, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ не зрозумів месидж, який був надісланий відразу після місцевих виборів, що такі односторонні дії проти опозиції неприпустимі і не відповідають правилам демократії», - додав депутат.
Він висловив переконання в політичному характері звинувачення проти Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що зараз в Україні переслідують тільки опозиційних політиків.
Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Генеральна прокуратура заявила про порушення кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактом нецільового використання коштів, одержаних у рамках Кіотського протоколу. При цьому прокуратура вирішила застосувати до Ю.ТИМОШЕНКО обмежувальні заходи у вигляді підписки про невиїзд, яку не вдалося одержати у зв`язку з тим, що Ю.ТИМОШЕНКО прийшла на допит у Генпрокуратуру без адвоката. Того ж дня екс-прем`єру вручили повістку на 20 грудня.