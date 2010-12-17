Польща не буде тягнути Україну до ЄС та НАТО

Варшава. 17 грудня. УНІАН. Польща після зміни влади в України на планує змінювати свою політику підтримки її євроатлантичної інтеграції, але не має наміру силою затягувати Україну у Європейський Союз та НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ у Варшаві на конференції, присвяченій польсько-німецько-українській співпраці.

„Польща не збирається нікого робити щасливим силоміць”, - сказав він.

Р.СІКОРСЬКИЙ позитивно оцінив декларації представників нинішньої влади України про стратегічну ціль інтегрувати державу у ЄС, назвавши водночас більш важливими реальні кроки, а не слова.

„Як зауважив Президент КОМОРОВСЬКИЙ, раніше слабкістю політики стостовно України було те, що ми легко піддавалися деклараціям, які помилково сприймали за дії, тепер провісником змін мають стати реальні досягнення”, - наголосив польський міністр.

Р.СІКОРСЬКИЙ додав, що від реального прогресу України у сфері демократичної та ринкової трансформації залежатиме активність підтримки Польщі.

За його словами, євроінтеграції України сприятиме реалізація проектів іінціативи ЄС «Східне партнерства» та підписання договору про вільну торгівлю з Євросоюзом.

Р.СІКОРСЬКИЙ наголосив, що європейські політики не закриватимуть очі на порушення демократичних стандартів, і висловив сподівання, що випадки, які мали місце, не повторяться в майбутньому.

За словами міністра, Польща з повагою ставиться до рішення нової влади України про позаблоковий статус, Він висловивши надію, що українці використають можливості військової модернізації, які надає НАТО.

Голова польського МЗС також зауважив, що наступного року у Євросоюзі головуватимуть безпосередні сусіди України – Угорщина та Польща. Р.СІКОРСЬКИЙ закликав Україну використати цю унікальну можливість.