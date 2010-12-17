ЄС надав Чорногорії статус кандидата

Брюссель. 17 грудня. УНІАН. Лідери ЄС на засіданні Європейської Ради вирішили надати Чорногорії статус кандидата.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції після засідання Європейської Ради його президент Герман Ван РОМПЕЙ.

«Ми вирішили надати Чорногорії статус кандидата в ЄС», - сказав він.

«Це сильний сигнал, який підтверджує наші зобов`язання щодо європейського майбутнього Балканських країн», - додав Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.