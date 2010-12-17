ЄС надав Чорногорії статус кандидата
13:45, 17 грудня 2010Новини ЄС
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В Брюсселі завершилося засідання Європейської Ради
Брюссель. 17 грудня. УНІАН. Лідери ЄС на засіданні Європейської Ради вирішили надати Чорногорії статус кандидата.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції після засідання Європейської Ради його президент Герман Ван РОМПЕЙ.
«Ми вирішили надати Чорногорії статус кандидата в ЄС», - сказав він.
«Це сильний сигнал, який підтверджує наші зобов`язання щодо європейського майбутнього Балканських країн», - додав Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.
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