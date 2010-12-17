Янукович чекає від Угорщини допомоги у підготовці угоди про ЗВТ з ЄС

Київ. 17 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що співпраця України та Угорської Республіки під час головування Угорщини в Євросоюзі сприятиме підготовці угоди про безвізовий режим та зону вільної торгівлі між нашою державою та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав на спільній з Президентом Угорської Республіки Палом ШМІТТОМ прес-конференції у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що Угорщина в першому півріччі 2011 року головуватиме в ЄС. Він висловив сподівання, що в цей період Україна та Угорщина активно співпрацюватимуть у питанні просування євроінтеграційних устремлінь України.

«Ми, безумовно, розраховуємо, що Угорщина буде нашим партнером щодо виконання Плану дій з безвізового режиму і сподіваємось, що проведемо спільну ефективну роботу й отримаємо позитивний результат», - сказав Президент.

Він переконаний, що така робота дозволить Україні та Європейському Союзу вже у 2011 році підписати угоди про безвізовий режим і зону вільної торгівлі.

Також В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що під час зустрічі зі своїм угорським колегою вони дійшли згоди щодо необхідності докладання додаткових зусиль з наповнення конкретним змістом програми ЄС “Східне партнерство”. Президент України висловив сподівання, що самміт країн-учасниць “Східного партнерства”, запланований на 26 травня 2011 року у Бухаресті, сприятиме реалізації цієї мети.

У свою чергу, П.ШМІТТ висловив сподівання, що В.ЯНУКОВИЧ візьме учать у цьому саміті.

Він також підкреслив, що головування Угорщини в ЄС відкриває великі можливості для двосторонніх відносин України та Угорщини. П.ШМІТТ пообіцяв, що Угорщина сприятиме Україні в усіх її євроінтеграційних прагненнях.