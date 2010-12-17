Україна та Угорщина проведуть бізнес-форум

Київ. 17 грудня. УНІАН. Наступного року відбудеться українсько-угорський бізнес-форум.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з Президентом Угорської Республіки Палом ШМІТТОМ.

Крім того, у лютому, за словами В.ЯНУКОВИЧА, заплановано засідання українсько-угорської міждержавної економічної комісії.

Він сподівається, що ці заходи сприятимуть подальшому розвитку економічних відносин між двома державами. Він зауважив, що рівень торговельно-економічного співробітництва між країнами цього року збільшився, товарообіг зріс на 43%.

В.ЯНУКОВИЧ також підтвердив, що Україна готова до подальшого розвитку відносин з Угорщиною в усіх сферах. У першу чергу це стосується енергетики, екології, військової сфери, а також прикордонного співробітництва.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що велика увага у розвитку двосторонніх відносин приділяється національним меншинам, які проживають на території двох країн. За його словами, у ході зустрічі було високо оцінено реалізацію зусиль урядів з покращення умов проживання національних меншин в обох країнах.