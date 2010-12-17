Польща вважає неприйнятним проект доповіді про причини катастрофи літака Качинського

Варшава. 17 грудня. УНІАН. Польща вважає „неприйнятним” проект доповіді російського Міждержавного авіаційного комітету (МАК) про причини Смоленської катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських ЗМІ, про це прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК заявив журналістам у Брюсселі.

„Проект доповіді МАК у тому вигляді, в якому він був переданий російською стороною, без дискусії є неприйнятним”, - сказав глава уряду, якого цитує TVN24.

Д.ТУСК назвав „безпідставними” деякі викладені у проекті доповіді висновки російських експертів стосовно катастрофи польського урядового літака.

„Не кажу, що фальшиві, але наші дослідження їх не підтверджують”, - уточнив він.

Прем’єр-міністр Польщі також зауважив, що коментарі польських фахівців, які, за даними ЗМІ займають 150 сторінок до 210-сторінкового проекту доповіді МАК, не є альтернативним поясненням причин катастрофи.

„Ми не висловлюємо думки до цілої доповіді, не пропонуємо остаточні висновки, польська сторона лише точно вказує, де росіяни не виконали вимог, які передбачені Чикагською конвенцією (що є правовою основою для співпраці поляків та росіян у розслідуванні авіакатастрофи – УНІАН)”, - сказав Д.ТУСК.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі, яке готувало зауваження до доповіді МАК, повідомило УНІАН, що польська сторона 16 грудня переслала Росії ці зауваження.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Міждержавна авіаційна комісія передала Польщі проект доповіді про причини Смоленської катастрофи, внаслідок якої 10 квітня 2010 року загинуло 96 громадян Польщі, в тому числі, екс-Президент Лех Качинський які летіли до Росії вшановувати жертв Катиньської трагедії.

За даними видання Gazeta Wyborcza, росіяни у документі поклали основну провину за катастрофу на поляків, у першу чергу, - на пілотів літака Ту-154, які вирішили посадити літак в умовах сильного туману.

Водночас частина спеціалістів вважає причиною катастрофи неправильно подані диспетчером Смоленського військового аеродрому дані для екіпажу літака, через які літак опинився над самою землею на висоті близько одного кілометра від злітно-посадкової смуги.

За однією із версій, неправильні дані міг показати застарілий радар аеродрому, сертифікацію якого проводила МАК.

Згідно з Чикагською конвенцією, польська сторона мала 60 днів на те, аби переслати свої зауваження до підготовленого документу (до 19 грудня). Водночас конвенція не визначає термінів, коли росіяни мають надіслати реакцію на зауваження поляків.