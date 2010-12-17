”Укргідроенерго” очікує на кредити від ЄБРР та ЄІБ

Вишгород. 17 грудня. УНІАН. ВАТ «Укргідроенерго» розраховує в березні 2011 року підписати кредитні угоди про залучення кредитів у Європейського банку реконструкції і розвитку і Європейського інвестиційного банку в сумарному розмірі 400 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова правління ВАТ «Укргідроенерго» Семен ПОТАШНИК.

За його словами, кредитні кошти планується направити на реконструкцію гідроагрегатів Канівської ГЕС, Дніпродзержинської ГЕС, Кременчуцької ТЕС, а також Дністровської ГЕС-2.

Згідно з доповненням до проекту Держбюджету на 2011 рік, обнародуваного на сайті Верховної Ради, «Укргідроенерго» в 2011 році планує залучити під держгарантії в ЄБРР 200 млн. євро 6-місячний EURIBOR +1% з одноразовою комісією 1% і 0,5% за резервування. Аналогічний кредит компанія планує залучити в ЄІБ під 6-місячний EURIBOR +0,85% з одноразовою комісією 0,5% і 0,1% за резервування.

Нагадаємо, з 1995 року «Укргідроенерго» при частковому залученні кредитного ресурсу Світового банку реалізує широкомасштабний проект реабілітації Дніпровського каскаду ГЕС-ГАЕС.

У вересні 2005 року Світовий банк виділив для проекту реабілітації гідроелектростанцій України 106 млн. дол. позики. Верховна Рада в грудні 2005 року ратифікувала відповідну угоду. Загальна вартість проекту реабілітації українських ГЕС становить 361,8 млн. дол. Решта коштів закладається в тарифі ”Укргідроенерго”.

У лютому 2010 року Кабінет міністрів України і Світовий банк підписали додаткову кредитну угоду в рамках реалізації проекту реабілітації ГЕС про виділення 60 млн. дол.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укргідроенерго» створене на початку 2004 року шляхом об`єднання Державної акціонерної гідрогенеруючої компанії «Дніпрогідроенерго» і Державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Дністргідроенерго». Загальна встановлена потужність дев`яти гідроелектростанцій, які експлуатує компанія, становить 4,353 ГВт.