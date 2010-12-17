Україна не хадоволена запропонованими ЄС квотами на сільгосппродукцію
Вільної торгівлі не буде?
Київ. 17 грудня. УНІАН. Україна не задоволена обсягом квот на сільгосппродукцію, запропонованим Європейською комісією для внесення угоди про Зону вільної торгівлі між Україною і ЄС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з президентом Угорщини Палом ШМІТТОМ.
«Парламентери з боку Європейського Союзу, по суті, у сфері торгівлі аграрною продукцією звели справу до того, що вільної торгівлі не буде», - заявив М.АЗАРОВ.
Він відзначив, що Єврокомісія пропонує встановити квоти для аграрної продукції України в рамках угоди про Зону вільної торгівлі, які становлять мізерну частину від потреби країн Євросоюзу у продукції такого роду.
«Встановлені квоти для України в рамках угоди, які в рамках потреби Європейського Союзу вимірюються 0,02-0,03%. Наприклад, якщо говорити про зерно, то це 19 тис. тонн. Для України, яка експортує 15 млн. тонн, - це смішна цифра», - сказав М.АЗАРОВ.
При цьому прем`єр-міністр України відзначив, що поточного року в країнах ЄС був неврожай зернових, і європейські країни звернулися до України з проханням поставити 200 тис. тонн зерна.
«Так які ж реальні потреби Європи – 19 або 200 тисяч?», - сказав М.АЗАРОВ.
При цьому він висловив упевненість, що Україна у будь-якому разі знайде ринки збуту для зерна. «Зараз на ринках зерна дефіцит приблизно 50 млн. тонн…, але ми ж говоримо про зону вільної торгівлі, а не про встановлення квот», - сказав М.АЗАРОВ.
Він звернувся до президента Угорщини – країни, яка наступного року головуватиме в Європейському Союзі, з проханням уважно поставитися до цього питання.
«Ми просили б вас, як члена Європейського Союзу, уважно і справедливо розглянути цю ситуацію. Це все питання, які можна розв’язати за наявності доброї волі», - сказав М.АЗАРОВ.