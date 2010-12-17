Україна хоче, щоб ЄС не затягував з реалізацією плану дій зі скасування віз

Київ. 17 грудня. УНІАН. Україна сподівається, що Європейський Союз не затягуватиме реалізацію плану дій з лібералізації візового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з президентом Угорщини Палом ШМІТТОМ.

При цьому М.АЗАРОВ підкреслив, що безвізовий режим для громадян країн Євросоюзу Україна запровадила 5 років тому і в результаті недоотримує досить значну суму коштів.

«Україна в односторонньому порядку скасувала візи для громадян Європейського Союзу. Ми, взагалі-то кажучи, втрачаємо пристойні гроші. 27 країн – мільйони громадян нічого не платять за українську візу, і це протягом п`яти років. Ми сподівалися, що Європейський Союз оцінить такий крок. На минулому саміті Україна – ЄС було надано план дій з реалізації режиму безвізового обміну. Хотілося б сподіватися, що Європейський Союз не затягуватиме з реалізацією цього плану», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр підкреслив, що Україна зі свого боку робить все необхідне для реалізації цього плану дій.

«З нашого боку Україна робить все для реалізації цього плану. Ми підписали угоду про реадмісію і повністю виконуємо зобов`язання у рамках реадмісії. Ми підписали, нарешті, з Росією угоду про демаркацію нашого сухопутного кордону і зараз проводимо велику роботу зі зміцнення нашого східного кордону. І, нарешті, ми готові до введення біометричних паспортів», - сказав М.АЗАРОВ.