Україна хоче разом з Угорщиною боротися з техногенними катастрофами

Київ. 17 грудня. УНІАН. Україна сподівається на швидке підписання з Угорщиною угоди про спільні дії з ліквідації наслідків техногенних катастроф.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з Президентом Угорщини Палом ШМІТТОМ.

М.АЗАРОВ згадав недавню техногенну катастрофу, що сталася на Дунаї в Угорщині. «Коли в Угорщині була недавно техногенна катастрофа, ми запропонували свою допомогу. Ми готові і в майбутньому співпрацювати у разі виникнення подібних ситуацій», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, в результаті аварії 4 жовтня на глиноземному заводі в місті Айка (Угорщина) стався витік токсичних відходів алюмінієвого виробництва - «червоного шламу», який складається переважно з оксидів заліза, оксидів алюмінію, важких металів.

Аварія призвела до забруднення токсичними речовинами басейну річки Марцаль, що впадає в річку Раба, яка є притокою Дунаю.