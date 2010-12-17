Україна хоче співпраці з Угорщиною в атомній енергетиці

Київ. 17 грудня. УНІАН. Україна сподівається на плідну співпрацю з Угорщиною в атомній енергетиці і у військово-технічній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з президентом Угорщини Палом ШМІТТОМ.

«Україна – країна, що має в своєму розпорядженні весь комплекс, як машинобудування у галузі атомної енергетики, так і фахівців, котра сама побудувала недавно два енергоблоки. І ми могли б взяти участь у реконструкції та будівництві вашої атомної станції», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що в світі навряд чи можна знайти іншу таку країну, як Україна, де виготовлялося б усе необхідне для будівництва атомних станцій.

«Ми, починаючи з наступного року, приступаємо до будівництва 3-го і 4-го блоків на Хмельницькій АЕС. Тому я бачу дуже великі перспективи в співпраці між Україною і Угорщиною», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також підкреслив, що Україна зацікавлена в швидкій підготовці нової міжурядової угоди про транспортування відпрацьованого ядерного палива.

Кажучи про військово-технічну сферу, М.АЗАРОВ зазначив, що Україна виготовляє сучасні двигуни для вертольотів.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада під час зустрічі з прем`єр-міністром Угорщини Віктором ОРБАНОМ у Києві прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сказав, що вважає за необхідне урядам України і Угорщини вжити заходів для активізації двосторонньої співпраці.

Для визначення конкретних напрямків розвитку співпраці М.АЗАРОВ запропонував угорському колезі в першому кварталі 2011 року провести засідання українсько-угорської міжурядової комісії з торговельно-економічної співпраці.

Глава уряду України зазначив, що необхідно проаналізувати інвестиційні можливості обох сторін, також детального аналізу вимагає питання виконання проекту «Дунайські ініціативи».

М.АЗАРОВ також запропонував угорській стороні розглянути можливість продовження ширококолійної залізниці, будівництвом якої займається російська сторона в напрямку Відня, до Будапешта.

Крім того, він запропонував Угорщині розглянути можливість співпраці з українськими підприємствами щодо будівництва блоків атомних електростанцій на території Угорщини.

При цьому прем`єр-міністр України зазначив, що Угорщина є хорошим сусідом України, а Україна має намір налагоджувати добросусідські відносини з усіма країнами-сусідами. «Політика нашого уряду полягає в тому, щоб вибудовувати добрі відносини з усіма нашими сусідами – і з Росією, і з Польщею, і з Угорщиною.